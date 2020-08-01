01.08.2020 (09:00)
Ансамбль Песни и пляски Черноморского флота поздравил подразделения материально-технического обеспечения с Днём тыла
Коллектив Ансамбля песни и пляски Черноморского флота поздравил с Днём Тыла подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного и Западного военных округов которые продолжают работы по прокладке трубопровода для водоснабжения населения в Республике Крым.
Флотские артисты исполнили различные вокальные и инструментальные номера из своего репертуара и выступили перед личным составом с хореографическими композициями и матросскими плясками «Севастопольский вальс» и «Яблочко».
По просьбе руководства Республики Крым, трубопроводные подразделения Министерства обороны России прокладывают линии трубопровода, который свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища.
К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
1 августа в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации - профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу Вооруженных сил России.