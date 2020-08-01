01.08.2020 (09:00)

Ансамбль Песни и пляски Черноморского флота поздравил подразделения материально-технического обеспечения с Днём тыла

Коллектив Ансамбля песни и пляски Черноморского флота поздравил с Днём Тыла подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного и Западного военных округов которые продолжают работы по прокладке трубопровода для водоснабжения населения в Республике Крым.

Флотские артисты исполнили различные вокальные и инструментальные номера из своего репертуара и выступили перед личным составом с хореографическими композициями и матросскими плясками «Севастопольский вальс» и «Яблочко».

По просьбе руководства Республики Крым, трубопроводные подразделения Министерства обороны России прокладывают линии трубопровода, который свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища.

К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

1 августа в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации - профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу Вооруженных сил России.

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