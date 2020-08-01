01.08.2020 (08:40)

Старейший ветеран ЧВВАКУ получила почетную грамоту от Минобороны РФ

Ветеран Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов Евгения Пустозёрова получила почетную грамоту от Министерства обороны РФ. Грамоту вручил начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» генерал-майор Игорь Шведов.

«Для Челябинского филиала прославленной Военно-воздушной академии огромная честь, что Вы проработали в нашем учебном заведении более 40 лет. Для всех нас, и для офицеров, и для курсантов, Вы всегда будите примером и поводом для гордости. Передаю Вам самые теплые пожелания от всего личного состава филиала», - сказал Шведов.

Евгения Николаевна Пустозёрова родилась в 13 декабря 1919 года в Татарстане. В апреле 1942 года Евгения была отправлена на фронт в полевую почту. Ее определили почтальоном на военно-почтовую базу 53-й армии, затем была переведена поваром. Вместе с Красной армией прошла Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. В Румынии была контужена. 9 мая 1945 года встретила в Чехословакии. После чего принимала участие в боевых действиях Красной армии с милитаристской Японией. За добросовестную службу получила четыре благодарности от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Евгения Николаевна демобилизовалась с фронта в октябре 1945 года в звании ефрейтора. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За Победу над Японией» и другими медалями. После войны устроилась работать поваром в Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов и в 1994 году вышла на пенсию.

Евгения Николаевна по сей день ведет большую общественную работу. Она член совета Челябинского городского клуба «Боевые подруги». Вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и становление юнармейских отрядов. 13 декабря 2019 года Евгении Николаевне исполнилось 100 лет.

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