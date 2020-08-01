01.08.2020 (08:30)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил экипаж госпитального судна «Иртыш» с 30 - летием со дня подъёма флага

31 июля госпитальное судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Иртыш» отметило свой 30-й день рождения.

С юбилеем экипаж плавучего госпиталя поздравил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Он посетил судно во Владивостоке, поблагодарил моряков за ответственный подход к решению любых поставленных задач и пожелал им успехов в работе на благо Военно-Морского Флота России.

Госпитальное судно «Иртыш» предназначено для оказания квалифицированной медицинской помощи личному составу подводных лодок, надводных кораблей и вспомогательных судов ВМФ в районах несения боевой службы, для медицинского обследования, реабилитации и отдыха моряков, оказания помощи и эвакуации местного населения в районах стихийных бедствий и эпидемий.

За 30 лет службы на флоте судно выполняло поставленные задачи во многих морях и океанах. Свое боевое крещение ГС «Иртыш» получило уже в первом плавании в 1991 году: его экипаж провел химическую разведку в акватории Персидского залива, в период проведения операции «Буря в пустыне».

Судно неоднократно принимало участие в различных учениях. Так оно привлекалось к манёврам «Восток-2018». Также экипаж и персонал госпиталя были задействованы в учении гуманитарной направленности стран АСЕАН. В активной его фазе российские врачебно-сестринские бригады, оказывали помощь пострадавшим в следствии условных природных бедствий. В августе 2019 года и в марте 2020-го «Иртыш» также участвовал во флотских учениях.

В 2016 году судно прошло модернизацию. На ГС были размещены новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, хирургическое, реанимационное и анестезиологическое оборудование, всё необходимое для лабораторных исследований, а также системы жизнеобеспечения последнего поколения. У флотских медиков появилась возможность консультироваться в режиме видеоконференций с ведущими специалистами центральных госпиталей Минобороны, вести трансляцию хирургических операций в отрыве от пункта базирования.

Водоизмещение судна - 11,5 тыс. т, скорость - 20 узлов, автономность - 40 суток, мореходность - неограниченная.

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