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01.08.2020 (07:30)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход

Сегодня, в соответствии с ранее утвержденным планом, отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большого морского танкера «Борис Бутома» вышел из Владивостока в дальний поход.

Планируется, что корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этот период предусмотрены деловые заходы отряда в ряд портов иностранных государств.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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