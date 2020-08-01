01.08.2020 (08:00)

Научно-исследовательская работа по физической подготовке проведена в танковом соединении ВВО в Бурятии

В танковом соединении Восточного военного округа проведена научно-исследовательская работа по определению уровня физической подготовки военнослужащих.

Для этого в воинскую часть прибыла комплексная комиссия научно-исследовательского центра по физической подготовке и прикладным видам спорта ВС РФ.

После перевода войск округа на модульный принцип подготовки, который включает одиночную подготовку, ведение обороны, наступление, совершение марша, появилась необходимость определения уровня физической подготовки военнослужащих.

В течении трех дней комплексная комиссия проверила уровень физической подготовленности, рост, вес, работоспособность каждого военнослужащего.

Привлекаемые подразделения прошли психологическое тестирование, после чего выполнили нормативы по подтягиванию, бег на 100 метров, на 3 км. В крайний день исследований военнослужащие приняли участие в апробации нового упражнения по физической подготовке, в частности, преодоление полосы препятствий в составе подразделения.

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