01.08.2020 (05:00)

Воины-связисты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к полевым занятиям

На текущей неделе подразделения войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, приступили к полевому выходу.

Совершив марш в район выполнения учебно-боевых задач, подразделения соединения связи развернули пункт управления и оборудование для организации закрытых каналов передачи данных.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию аппаратных связи и организации системы управления войсками в интересах командования округом по каналам спутниковой и тропосферной связи.

Кроме того, военные связисты выполнят маскировку полевого пункта управления, отработают вводные по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В полевом выходе войск связи ВВО в Бурятии принимают участие более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

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