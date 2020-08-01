01.08.2020 (04:00)

Легководолазную подготовку проходят военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО

В Приморском крае военнослужащие краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) оттачивают практические навыки по легководолазной подготовке.

Мотострелки и танкисты изучили требования безопасности, последовательность погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, а также действия в различных ситуациях, правила и способы эвакуации под водой.

Самое сложное для военнослужащих, это преодоление психологического барьера в закрытом пространстве под водой.

Танковые экипажи на практике отрабатывают погружение на глубину нескольких метров, в специальном бассейне. Они выполняют ряд действий по продувке изолирующего противогаза ИП-5, установке и закреплению троса на буксировочном крюке.

Справочно:

ИП-5 – легкий изолирующий противогаз пятой модели, индивидуальное средство защиты и спасения человека. Изделие применяется для выполнения легких водолазных работ на глубине до 7 метров.

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