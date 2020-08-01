Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.08.2020 (03:00)

Военные полицейские ВВО в Бурятии в ходе учения предотвратили нападение на режимный объект

В Республике Бурятия на текущей неделе состоялось тактико-специальное учение по противодействию терроризму с военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по блокированию группы условных «террористов», попытавшихся проникнуть на территорию военного объекта.

В ходе учебного боя часть нападавших была уничтожена, остальные «террористы» были задержаны.

Подобные тренировки направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения и средств защиты.

В ходе тренировки было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные полицейские ЦВО обеспечили безопасный проезд гуманитарной колонны на учении в Кузбассе
Военная полиция ЦВО на учении отразила атаку условной диверсионной группы на стратегический объект в Сибири
В Восточном военном округе на полигоне Цугол Забайкальского края проходит полевой выход войск РХБЗ
В Приморье танки и БМП Восточного военного округа форсировали водную преграду

Метки:
Восточный военный округ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false