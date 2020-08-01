01.08.2020 (03:00)

Военные полицейские ВВО в Бурятии в ходе учения предотвратили нападение на режимный объект

В Республике Бурятия на текущей неделе состоялось тактико-специальное учение по противодействию терроризму с военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по блокированию группы условных «террористов», попытавшихся проникнуть на территорию военного объекта.

В ходе учебного боя часть нападавших была уничтожена, остальные «террористы» были задержаны.

Подобные тренировки направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения и средств защиты.

В ходе тренировки было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.

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