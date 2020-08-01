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01.08.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил специалистов органов МТО с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июля 2020 г. № 350

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры!

Уважаемые специалисты органов материально-технического обеспечения войск! 

Дорогие ветераны!

1 августа 2020 г. исполняется 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота. 

Во все времена они выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, так и в боевых условиях.

Мы преклоняемся перед подвигами воинов тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, их героическими усилиями по бесперебойному обеспечению фронта боеприпасами, топливом и продовольствием, отдаем дань уважения тем, кто самоотверженным трудом создавал необходимые резервы, организовывал ремонт вооружения и техники. 

В послевоенное время, участвуя в антитеррористических и миротворческих операциях, специалисты тыла всегда честно выполняли свой воинский долг, неизменно проявляли профессионализм и беззаветную преданность Родине.

Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

Поздравляю всех с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших свершений в службе и труде на благо Отечества!

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Метки:
Министр обороны
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