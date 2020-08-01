01.08.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил специалистов органов МТО с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 июля 2020 г. № 350
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры!
Уважаемые специалисты органов материально-технического обеспечения войск!
Дорогие ветераны!
1 августа 2020 г. исполняется 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота.
Во все времена они выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, так и в боевых условиях.
Мы преклоняемся перед подвигами воинов тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, их героическими усилиями по бесперебойному обеспечению фронта боеприпасами, топливом и продовольствием, отдаем дань уважения тем, кто самоотверженным трудом создавал необходимые резервы, организовывал ремонт вооружения и техники.
В послевоенное время, участвуя в антитеррористических и миротворческих операциях, специалисты тыла всегда честно выполняли свой воинский долг, неизменно проявляли профессионализм и беззаветную преданность Родине.
Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.
Поздравляю всех с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших свершений в службе и труде на благо Отечества!