31.07.2020 (21:05)

На Форуме «АРМИЯ-2020» обсудят современное состояние эксплуатационного содержания казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерно-технических систем Минобороны России

Инновационные решения эксплуатационного содержания объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерно-технических систем воинских частей и организаций Минобороны России будут обсуждены в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

В работе круглого стола примут участие руководящий состав и профильные специалисты Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, а также представители научных и образовательных учреждений.

Участники мероприятия обсудят современное состояние данного вопроса, а также пути совершенствования системы эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными ресурсами воинских частей и организаций, при которой личный состав воинских частей с минимальным риском для жизни и здоровья способен успешно выполнять возложенные на него служебные обязанности.

Как отметили организаторы мероприятия, уникальность предлагаемых разработок, их эффективность и перспективы использования будут определены в ходе предварительного заслушивания выступлений и обсуждения докладов участников круглого стола. Всего в дискуссии примут участие более 50 специалистов, из которых около 30 выступят с докладами.

Важными темами круглого стола станут реализация мероприятий по созданию автоматизированной информационной измерительной системы коммерческого учета объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, а также поиск инновационных путей развития комплекса мероприятий по повышению эксплуатационного содержания казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений и инженерно-технических систем Министерства обороны Российской Федерации.

Ожидается, что по итогам дискуссии будет обозначен перечень проблемных вопросов, сдерживающих развитие и внедрение современных методов по совершенствованию эксплуатационного обеспечения воинских частей и организаций Минобороны России, на основе которого будут сформированы предложения по его совершенствованию.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа Форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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