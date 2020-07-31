31.07.2020 (19:50)

В филиале Военной академии РВСН стартовало состязание «Лучший водитель» Всеармейского конкурса «Надежный ориентир»

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения началось состязание «Лучший водитель» на автомобилях повышенной проходимости.

В ходе состязания участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки вождения автомобиля при отработки таких элементов вождения как: движение по элементу коридор габаритный передним ходом с выездом из него и поворотом под углом 90 градусов до касания передней частью машины контрольной стойки, возвращение назад движение по элементу коридор габаритный задним ходом, движение по элементу «восьмерка» габаритная (с въездом на восьмерку с правой стороны), разворот на элементе дворик габаритный (допускается выполнение элемента без использования заднего хода) и движение по элементу «змейка».

После прохождения состязания судейской коллегией конкурса, по сумме баллов, будет определен лучший в номинации «Лучший водитель».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице