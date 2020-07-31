31.07.2020 (22:17)

Накануне 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск Георгиевское знамя вручено Центру управления Командования ВДВ

31 июля накануне знаменательной даты, 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, на плацу гвардейской бригады управления (Воздушно-десантных войск), исполняющий обязанности начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майор Алексей Наумец, в торжественной обстановке вручил Георгиевское знамя и Грамоту Президента Российской Федерации к Георгиевскому знамени воинской части начальнику Центра управления Командования ВДВ полковнику Сергею Чубарыкину.

Выступая на торжественном мероприятии, генерал-майор Алексей Наумец подчеркнул, что за короткий период существования, с 2014 года, Центр управления Командования ВДВ добился больших результатов, внося ощутимый вклад в управление войсками и дальнейшем развитии ВДВ. И сегодняшнее вручение знамени – это высокая оценка деятельности личного состава Центра управления Командования ВДВ.

Накануне, 30 июля в Командовании Воздушно-десантных войск, под руководством начальника центра полковника Сергея Чубарыкина был проведен ритуал крепления знамени к древку, в котором приняли участие личный состав и ветераны Центра. Настоятель главного храма ВДВ протоиерей Василий Гелеван провел освящение Боевого знамени.

Справочно:

Центр управления Командования Воздушно-десантных войск сформирован в 2014 году на базе командного пункта Воздушно-десантных войск, дислоцированного во Владимирской области.

В апреле 2014 года дежурные смены Центра управления Командования ВДВ заступили на оперативное дежурство и осуществляют непрерывное управление войсками в боевом и повседневном режимах во взаимодействии с региональными центрами управления видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Центр управления Командования ВДВ является подсистемой Национального центра управления обороной Российской Федерации, которая осуществляет оперативный анализ, краткосрочное прогнозирование развития обстановки на основе результатов ее моделирования, обеспечивающий управление Воздушно-десантными войсками, а также управление войсками в мирное и военное время.

Современное оснащение Центра управления средствами автоматизации и связи способствует круглосуточному мониторингу оперативной обстановки.

Ежегодно личный состав Центра управления Командования ВДВ принимает участие в командно-штабных учениях различного масштаба под руководством Министра обороны Российской Федерации и командующего ВДВ, неизменно демонстрирую высокий профессионализм.



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