В главном храме Военно-Морского флота откроется фотовыставка «Аристократы морей»

6 августа 2020 года Творческое объединение «Морское фотографическое собрание» и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Министерства обороны РФ, при поддержке Главного командования ВМФ России откроют фотовыставку «Аристократы морей» в главном храме Военно-Морского Флота России - Кронштадтском Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца.

В этом году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы, организаторы посвящают выставку тем, кто 200 лет назад прославил Россию открытием шестого континента - Антарктиды, русским морякам, сделавшим это под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Будучи молодыми капитанами, исследователи нанесли на карту мира новый континент. После возвращения из дальнего двухлетнего похода Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев беззаветно посвятили жизнь российскому флоту: Лазарев заслуженно стал командующим Черноморским флотом, а Беллинсгаузен закончил свой славный жизненный путь в должности главного командира Кронштадтского порта, военного генерал-губернатора Кронштадта и командующего Балтийским флотом. При этом, как гласит летопись, жизнь этих мореплавателей сложилась таким образом, что после совместного похода к новой земле они никогда больше не встречались.

«Очень важно, что выставка посвящена такому историческому событию, как 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды. Недавно океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» осуществило грандиозную экспедицию к шестому континенту, результаты которой анализируются. Мы помним историю и традиции, которые позволяют с гордостью и уверенностью смотреть в будущее нашего Российского флота», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«В день 200-летия открытия Антарктиды 28 января 2020 года выставка «АРИСТОКРАТЫ МОРЕЙ» была открыта в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе, а с 6 августа по 8 ноября 2020 года фотокартины будут доступны посетителям в Кронштадтском Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца. Невидимая связь во времени двух величайших русских мореплавателей продолжается. Символично, что из Кронштадта в поисках нового континента вышли шлюпы «Восток» и «Мирный», сюда же корабли и вернулись в июле 1821 года», – прокомментировал Александр Алякринский.

Авторы выставки: фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, фотохудожник - дизайнер Росита Руис – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

Фотовыставка организована при поддержке АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Российского исторического общества, Фонда «История Отечества», Русского географического общества, АО «ОСК», Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, «Rosita Ruiz – агентства дизайна и рекламы», «FOTOLAB», «Комсомольской правды».

Творческое объединение «МОРСКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» образовано 05.12.2016 года.

Города, где экспонировались фотокартины Морского фотографического собрания: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Ялта, Гурзуф, Берлин, Прага, Барселона, Таррагона, Сеговия, Гранада, Севастополь, Лиссабон.

Фотокартины авторов находятся:

в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого, Морском музее города Ушуайя, Аргентина (Maritime Museum at the Presidio of Ushuaia), Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург), Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (Севастополь), Международном детском центре «АРТЕК», Всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток), Детском морском центре Ялты, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (Калининград), Филиале Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище), АО «Объединённая судостроительная корпорация», ФГУП «Росморпорт», на лайнере «Князь Владимир», в Русском Доме в Барселоне (Casa de Rusia en Barcelona), на Московском подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, в частных коллекциях в России, Франции, Испании, Германии, Японии, Китая, США.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого Министерства обороны РФ (ЦВММ) создан 24 января 1709 года как Модель-камера при Главном Адмиралтействе.

ЦВММ — один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира, объект морского историко-культурного наследия, сокровищница морской славы Отечества, хранитель лучших традиций российских моряков.

Собрание музея на 1 января 2020 года насчитывает свыше 719.000 музейных предметов, объединенных для хранения в 9 фондов и систематизированных в составе 57 коллекций самых разнообразных по материалу изготовления, состоянию сохранности, своим размерам и габаритам. В их числе почти 12.000 моделей кораблей и предметов корабельной техники, более 11.000 единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62.000 произведений изобразительного искусства, более 56.000 предметов формы одежды, нумизматики, фалеристики, а также знамен и флагов. Очень важны рукописно-документальный, чертежный и фотонегативный фонды музея.

Музей имеет 6 филиалов: на крейсере «Аврора», «Подводная лодка Д-2 «Народоволец», «Кронштадтская крепость» в Санкт-Петербурге; «Дорога жизни» (пос. Ладожское озеро Ленинградской обл.), Музей Балтийского флота (г. Балтийск), Корабль боевой славы «Михаил Кутузов» (г. Новороссийск).

