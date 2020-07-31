31.07.2020 (20:20)

Победителем Всеармейского конкурса «Специальный маршрут» стала команда 12 Главного управления Минобороны России

В Подмосковном учебном центре «Можайск» состоялся финал Всеармейского конкурса полевой выучки подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут».

В напряжённой борьбе звание чемпиона заслужила команда 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации из города Можайск. Второе место заняла команда Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации из города Улан-Удэ, третье место - команда Главного ракетно-артиллерийского управления Сухопутных войск Российской Федерации из города Курск.

Конкурс проводился среди подвижных формирований различных видов и родов войск, выполняющих схожие задачи по доставке военных грузов в военных округах и флотах. В ходе соревнований команды выполняли задачу по транспортированию макета боеприпаса, преодолевая сложнейшие препятствия.

На торжественном закрытии конкурса капитаны команд, почётные гости, члены администрации города Можайск, а также военные руководители приняли участие в традиционной посадке деревьев на «Аллее боевого содружества» учебного центра.

Наградил победителей руководитель конкурса - начальник 12 Главного управления Минобороны России генерал-майор Игорь Колесников.



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