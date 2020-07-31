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31.07.2020 (19:19)

Сборная ВМФ России проходит подготовку к участию в заключительном этапе международного конкурса «Морской десант-2020»

В рамках подготовки к международному этапу конкурса «Морской десант-2020» на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области сборная команда Военно-Морского Флота продолжает подготовку в соответствии с Планом подготовки команды, утвержденным Главнокомандующим Военно-Морским Флотом.

Программа подготовки разработана Главным командованием ВМФ и утверждена Главкомом ВМФ Адмиралом Николаем Евменовым  с учетом спортивной и физической подготовленности военнослужащих,  результатов медицинского обследования.

Она включает в себя регулярные тренировки в беге на выносливость, плавании, огневой и кроссовой подготовке, а также вождении военной техники. Водители бронетранспортеров отрабатывают навыки вождения с преодолением различных препятствий, таких как проход колейного моста или же движения по воде, а стрелки – стрельбу по мишеням, которые имитируют как береговые, так надводные и воздушные цели.

С участниками ежедневно проводится инструктаж по технике безопасности перед началом выполнения нормативов на полигоне. Все выполняемые мероприятия проводятся с учетом   санитарно-эпидемиологических требований.  Производится регулярная дезинфекция военной техники, мест пребывания военнослужащих.

Справочно:

Главное командование Военно-Морского Флота является организатором международного конкурса «Морской десант» с 2015 года.

Конкурс включает в себя три этапа:

«Полоса препятствий», по результатам которого определяются лучшие отделения морской пехоты;
«Тропа выживания», в котором команды состязаются в физической выносливости и огневой подготовке;
«Эстафета», в котором соревнуются в профессиональном мастерстве экипажи боевых машин.

 На полигоне «Хмелевка» Балтийского Флота имеются все необходимые условия для проведения трех этапов Конкурса: «Полоса разведчика», «Тропа выживания», «Эстафета»

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Морской десант , Военно-Морской Флот , АрМИ
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