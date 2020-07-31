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31.07.2020 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели конкурс детского рисунка

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели конкурс детского рисунка.

Конкурс детских рисунков, который был посвящен 28-ой годовщине ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье проводился по теме: «Где Миротворец – там Мир», «Мой папа – Миротворец».

Конкурс детского творчества проходил в течение трех недель. За этот период времени жюри оценили около 150 работ. Лучшие работы были выставлены на торжественных мероприятиях, приуроченных 28-ой годовщине ввода российских миротворцев в Приднестровье.

В день годовщины ввода российского воинского контингента миротворческих сил в Приднестровье победители конкурса получили ценные подарки и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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