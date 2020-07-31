31.07.2020 (17:16)

Подразделения МТО Западного военного округа продолжают монтаж трубопровода от Тайганского к Симферопольскому водохранилищу в Крыму

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) продолжают работу по проводке трубопровода от Тайганского к Симферопольскому водохранилищу. К выполнению задач по монтажу трубопровода привлечены свыше 300 военнослужащих, задействовано более 140 единиц различной техники.

От ЗВО на полуостров Крым в начале июля было направлено подразделение отдельной бригады МТО, дислоцированной в Нижегородской области. Задача подразделения — монтаж трубопровода ПМТП-150 из нескольких линий протяжённостью около 30 километров (поселок Верхние Орешки – Симферопольское водохранилище). Для подачи воды по трубопроводу установлены передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками.

«В текущем году силами подразделений МТО округа для восстановления транспортной доступности населенных пунктов возведено шесть автодорожных мостов в Тульской области, один — в Курской, а также железнодорожный мост в Мурманской области. Специалисты ЗВО принимали участие в строительстве десяти многофункциональных медицинских центров в Пскове, Великих Луках, Воронеже, Балтийске, Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Североморске, Смоленске и Пушкине. Все задачи были выполнены с высоким качеством и в кратчайшие сроки», — сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по МТО генерал-лейтенант Андрей Булыга.

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