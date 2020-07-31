31.07.2020 (16:51)

В войсках ЗВО проходит конкурс на лучшую воинскую часть по содержанию бронетанкового вооружения и техники

В войсках Западного военного округа (ЗВО) проводится третий этап конкурса на лучшую воинскую часть по содержанию бронетанкового вооружения и техники.

«По итогам конкурса воинская часть-победительница представит ЗВО на всеармейском этапе, который будет проведен в сентябре–октябре в масштабе Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации», — сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Проведение конкурса позволяет достичь следующих целей: дальнейшее совершенствование системы танкотехнического и автотехнического обеспечения соединений и воинских частей округа; повышение эффективности работы должностных лиц по организации планирования, контроля своевременного и качественного выполнения мероприятий по поддержанию бронетанковой техники, вооружения и автотранспорта в готовности к использованию по назначению; распространение положительного опыта передовых воинских частей, поощрение их личного состава за разумную инициативу и усердие при достижении высоких результатов.

На всеармейском этапе конкурса на лучшего специалиста МТО команды округа заняли вторые места по службе горюче-смазочных материалов, продовольственной и вещевой службам.

Начальник вещевой службы отдельной бригады из Тамбовской области капитан Павел Кунегин занял первое место в конкурсе капитанов команд.

При проведении всеармейского этапа конкурса «Военное ралли–2020» команда ЗВО вышла в финал и заняла второе место. Для участия в составе сборной команды России на международном этапе конкурса АрМИ-2020 от ЗВО отобран экипаж многоосного тягача КамАЗ-65225. В его составе сержанты П. Зиборов и Д. Нуртдинов. Сейчас они тренируются в составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации в учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в Воронежской области.

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