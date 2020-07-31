31.07.2020 (16:44)

Специалисты РХБЗ ЦВО при помощи объектовых дымовых экранов скрыли перегруппировку войск от крылатых ракет в ходе учения на Урале

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) скрыли район перегруппировки войск при помощи объектовых дымовых экранов в ходе специального учения в Свердловской области.

По замыслу учения, экипажи разведывательных химических машин РХМ-6 провели исследование условно зараженной местности, определив характеристику отравляющего вещества и зоны его устойчивого воздействия. Затем расчеты термодымовых машин ТДА-3 отработали постановку объектового экрана, скрыв станцию погрузки. Процесс прикрытия перегруппировки и развертывания войск от средств воздушного нападения был обеспечен динамическими дымовыми завесами, поставленными в ходе движения экипажами ТДА-3, а также созданными ложными дымовыми коридорами.

По завершении учения специалисты подразделений специальной обработки развернули дезинфекционный лагерь, оснащенный барьерным пунктом обработки прибывающих из зоны условного заражения. Всего к учению привлекалось около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц военной специальной техники.

Учение является завершающим этапом подготовки к крупнейшему двустороннему учению ЦВО, которое пройдет в середине августа. Впервые в 2020 году к двустороннему учению привлекаются общевойсковые армии ЦВО, дислоцированные в Сибири и Поволжье.

В понедельник в Центральном военном округе началось 11 специальных учений с участием около 10 тыс. военнослужащих.

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