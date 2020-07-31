Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.07.2020 (16:36)

Главнокомандующий Сухопутными войсками проверил готовность органов военного управления ЮВО к действиям в кризисных ситуациях

С целью проверки органов военного управления Южного военного округа (ЮВО) и способности их действовать в различных кризисных ситуациях в Ростов-на-Дону прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Рабочая группа под руководством главкома Сухопутными войсками оценила уровень организации взаимодействия пунктов управления штаба ЮВО и воинских частей округа с территориальными органами административного управления субъектов Российской Федерации, а также с оперативными службами силовых структур и ведомств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников представил генералу армии Олегу Салюкову порядок работы административно-территориального управления, развернутого в штабе военного округа.

«Центр административно-территориального управления обеспечивает круглосуточную связь с пунктами управлений военных комиссариатов всех субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО, а также с оперативными дежурными региональных структур МВД, МЧС, ФСБ России», — отметил генерал армии Александр Дворников.

Также проверке рабочей группой Главного штаба Сухопутных войск подвергли воинские части 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области. Проверяющие положительно оценили созданную в соединении ЮВО систему контроля выполнения задач при возникновении различных кризисных ситуаций.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Командующий войсками ЮВО проверил готовность военных объектов в Астраханской области к проведению масштабных спецучений
Расчеты БпЛА соединения ЮВО обеспечили онлайн-трансляцию учений под Волгоградом
Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте
В Севастополе началась подготовка российских водолазов к международному этапу конкурса «Глубина-2020»

Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false