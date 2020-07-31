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31.07.2020 (16:28)

Оперативно-тактическая авиация ЮВО обеспечивает масштабное учение с мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Армении

Звено истребителей МиГ-29 российской авиабазы в Армении выполнило задачи огневого прикрытия батальонной тактической группы на горном полигоне Алагяз.

Летчики оперативно-тактической авиации в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения в горно-лесистой местности уничтожили командный пункт условного противника.

Экипажи МиГ-29 выполнили летные задания в составе пар и звена с электронными пусками управляемых ракет по целям, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов разведывательно-ударного комплекса батальонной тактической группы соединения.

В двустороннем батальонном тактическом учении с подразделениями российской военной базы в Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось о проведении двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории восьми регионов Северного Кавказа, Закавказья, Нижнего Поволжья и Дона, в том числе в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Волгоградской и Ростовской областях, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего в летнем периоде обучения в войсках Южного военного округа спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и свыше 10 специальных учений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ , Учения , Армения
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