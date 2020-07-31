31.07.2020 (16:23)

Выставка работ участников фотоконкурса Русского географического общества пройдёт в соединениях и воинских частях ЗВО

Выставка работ участников фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» пройдёт в соединениях и воинских частях Западного военного округа, дислоцированных в 26 регионах северо-запада и центра страны.

«Выставки фотографий конкурса «Самая красивая страна» пройдут на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Военнослужащие смогут не просто ознакомиться с прекрасными уголками, но и по-новому взглянуть на привычные места, узнать о природе, истории и культуре нашей страны», - заявил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабная акция Русского географического общества, объединяющая лучших фотографов России. В этом году на конкурс поступило 59538 снимков от 8645 авторов. В список финалистов вошли по 10 фотографий в номинациях основного конкурса и по пять — в номинациях «Самой красивой страны глазами детей».

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