31.07.2020 (16:17)

Российские штурмовики Су-25 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника в Киргизии

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25СМ российской военной базы в Киргизии нанесли массированный ракетно-бомбовый удар и уничтожили командный пункт, технику и огневые средства условного противника.

Российские штурмовики совершили воздушный налет, выпустили более 50 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» и сбросили около 20 авиационных бомб по мишеням, имитирующим караван легкобронированной техники, огневые средства и временный командный пункт условного противника. Заход на боевое применение экипажи выполняли с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2500 метров.

Всего в отработке учебно-боевых задач на горном полигоне Эдельвейс в Киргизской Республике было задействовано 10 штурмовиков Су-25, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении авиабазы базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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