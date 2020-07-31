31.07.2020 (15:59)

В Сибири экипажи транспортно-штурмовых вертолетов учились уничтожать боевиков

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области в ходе летно-тактического учения обнаружили и уничтожили колонну военной техники условного противника.

Помимо поиска и уничтожения колонны военной техники, военнослужащие отработали огневое обеспечение мотострелковых подразделений, уничтожение командных пунктов и живой силы условного противника.

В ходе учения на полигоне Шилово в Новосибирской области летчики на вертолетах Ми-8АМТШ-В и Ми-24 провели боевые стрельбы по наземным мишеням, в том числе с использованием управляемых и неуправляемых ракет.

В летно-тактических учениях транспортной авиации были задействованы более 10 вертолетов, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице