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31.07.2020 (15:59)

В Сибири экипажи транспортно-штурмовых вертолетов учились уничтожать боевиков

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области в ходе летно-тактического учения обнаружили и уничтожили колонну военной техники условного противника.

Помимо поиска и уничтожения колонны военной техники, военнослужащие отработали огневое обеспечение мотострелковых подразделений, уничтожение командных пунктов и живой силы условного противника.

В ходе учения на полигоне Шилово в Новосибирской области летчики на вертолетах Ми-8АМТШ-В и Ми-24 провели боевые стрельбы по наземным мишеням, в том числе с использованием управляемых и неуправляемых ракет.

В летно-тактических учениях транспортной авиации были задействованы более 10 вертолетов, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Вертолеты , Центральный военный округ , Учения
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