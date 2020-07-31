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31.07.2020 (15:57)

Танкисты ЦВО отработали дефилирование в труднодоступной лесисто-болотистой местности на двустороннем учении под Челябинском

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработали дефилирование в труднодоступной лесисто-болотистой местности на двустороннем учении, завершившемся сегодня под Челябинском.

В маневрах приняли участие полки танковой дивизии ЦВО, задействовано около 1000 военнослужащих и свыше ста танков Т-72 современных модификаций.

По замыслу практических действий, беспилотник-разведчик «Орлан-10» с камерой-тепловизором ночью зафиксировал базовый лагерь условного противника в труднодоступной лесисто-болотистой местности. В роли условного противника выступили подразделения другого танкового полка.

После инженерной разведки на наличие дефиле танковые подразделения совершили марш через болота, подойдя максимально близко к переднему краю противника. Развернувшись в боевые порядки, военнослужащие отработали уничтожение бронетехники и живой силы противника с помощью вооружения танков и стрелкового оружия.

Подразделения обороняющегося полка, в свою очередь, отработали тактику организации засад, контроль над дефиле для воспрепятствования прохода вражеской техники.

Справочно:

Дефиле – это узкий проход в естественном препятствии на местности. В зависимости от характера местности дефиле могут быть горные, озёрные, лесные, речные и др.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Центральный военный округ , Учения
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