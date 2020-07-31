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31.07.2020 (15:45)

Более 730 единиц техники задействуется для организации показов в ходе форуме «АРМИЯ-2020»

Более 730 единиц военной и специальной техники будет задействовано для организации и подготовки динамического и статического показа вооружения и военной техники на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в Московской области.

«Подготовка к Международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2020» является одной из важнейших задач для всех органов управления и подразделений МТО. В целях организации и подготовки динамического и статического показа вооружения и военной техники на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» будет задействовано 730 единиц военной техники и вооружения. Только для обеспечения проживания привлекаемого личного состава, а это не мало – более 2000 человек, в том числе граждан иностранных государств, ведется подготовка жилых фондов в шести военных городках. Участники игр будут обеспечены горячим питанием, в том числе с учетом национальных особенностей», - сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Также в настоящее время формируется запас горючего, запасных частей, расходных материалов, продуктов в столовых и организуется подвоз материальных средств. Прорабатываются вопросы доставки экипажей к местам проведения соревнований и обратный их выезд, культурно-досуговая программа с посещением достопримечательностей Москвы и регионов проведения конкурсов.

1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , АрМИ
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