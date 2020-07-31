31.07.2020 (14:54)
В войсках ЗВО создан шестиэтапный контроль качества танковых выстрелов, который будет использован на танковом биатлоне
В соединениях и воинских частях Западного военного округа создан шестиэтапный контроль качества танковых выстрелов, он будет применён в ходе международного конкурса «Танковый биатлон» в Московской области.
«Для проведения этапов международного конкурса «Танковый биатлон», танковые выстрелы собираются на арсенале в Подмосковье, где проводится 4 этапа контроля качества. Только после этого выстрелы подаются в войска. Затем на базе мотострелковой дивизии танковой армии в Московской области проводится еще два этапа баллистической экспертизы. И только после этого боеприпасы допускаются к стрельбе», - сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.
Ракеты и боеприпасы перед выдачей с арсеналов комплексно проверяются на пригодность к применению, а также на соответствие требуемым параметрам. Это позволяет обеспечить безопасность личного состава при организации стрельб.