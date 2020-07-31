31.07.2020 (14:30)

Курс на Балтийск взяли ракетные корабли Балтфлота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Сегодня семь ракетных кораблей Балтийского флота после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России в акватории Невы и Кронштадтского рейда, вышли в море для совершения межбазового перехода в пункт постоянного базирования - в порт Балтийск в Калининградской области.

В ходе межбазового перехода экипажам малых ракетных кораблей «Серпухов», «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат», ракетных катеров «Димитровград» и «Чувашия» предстоит провести тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, отработать прохождение кораблями узкости, борьбу за живучесть кораблей на ходу, организацию противовоздушной и противолодочной обороны, нанесение условных ракетных ударов по береговым и надводным целям.

Накануне перехода корабли совершили пополнение всех видов запасов и провели подготовку к выходу в море в базе в Кронштадте.

В минувшее воскресение корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота приняли участие в Главном военно-морском параде и водноспортивном празднике, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах было задействовано более 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, большая часть которых прибыли в Северную столицу из Балтийска.

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