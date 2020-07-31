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31.07.2020 (14:19)

В текущем году войска ЗВО в ходе боевой подготовки уже израсходовали более 14 тыс. тонн ракет и боеприпасов

В 2020 году в ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) уже израсходовали более 14,6 тыс. тонн ракет и боеприпасов.

«В соответствии с планами боевой подготовки организована бесперебойная подача ракет и боеприпасов в войска. В текущем году подано уже 14,6 тыс. тонн, что позволило увеличить интенсивность занятий днем и ночью на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году в войска подано более 16,3 тыс. тонн боеприпасов, что на 8 процентов больше, чем в 2018 году», — сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Выстроенная система подачи ракет и боеприпасов позволила не сорвать ни одного мероприятия по боевой подготовке, несмотря на широкую номенклатуру, включающую более 400 видов боеприпасов к стрелковому вооружению, артиллерийских боеприпасов, а также авиационных средств поражения для боевых самолетов и вертолетов, зенитных ракетных комплексов и систем, например, С-400 «Триумф», ракет к реактивным системам залпового огня, оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер» и т.д

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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