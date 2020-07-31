31.07.2020 (13:59)

В Калининградской области завершилось учение с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Балтийского флота

Военнослужащие артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота в ходе дивизионного тактического учения на полигоне Правдинский в Калининградской области уничтожили условного противника.

В рамках мероприятия было отработано взаимодействие разведывательного артиллерийского дивизиона с пушечным артиллерийским дивизионом и батареей САУ.

Во время учения расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» поразили цели, находящиеся на дальности девять километров, а самоходные гаубицы «Акация» отработали поражение целей прямой наводкой на удалении 800 метров.

Данное учение является завершающим этапом слаживания артиллерийских дивизионов армейского корпуса Балтийского флота.

Всего в мероприятии боевой подготовки приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники.

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