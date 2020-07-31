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31.07.2020 (13:56)

В регионах дислокации войск ЗВО возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасовВ регионах дислокации войск ЗВО возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов

В северо-западных и центральных регионах страны, где дислоцируются войска Западного военного округа (ЗВО), возведено 159 новых хранилищ для размещения ракет и боеприпасов, что позволило сократить 932 площадки открытого хранения.

«По федеральной и ведомственной целевым программам в рамках совершенствования организации хранения, сбережения и ремонта различных видов имущества на арсеналах округа построено 159 хранилищ для хранения ракет и боеприпасов. Это позволило разместить более 150 тыс. тонн боеприпасов с 932 площадок открытого хранения», — сообщил заместитель командующего войсками ЗВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Хранилища возведены с применением высочайших стандартов безопасности, периметровое ограждение оснащено техническими средствами охраны. Созданы условия, препятствующие проведению на них террористических актов и хищению запасов, а также качественно улучшающие экологическую обстановку, прежде всего, за счет повышения технической оснащенности.

Напомним, 1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Ракеты , Западный военный округ
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