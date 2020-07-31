31.07.2020 (13:51)

Ракетчики Балтийского флота в ходе планового учения учатся наносить ракетные удары по надводным кораблям условного противника

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота в рамках учения учатся наносить ракетные удары по надводным кораблям условного противника.

В соответствии с планом боевой подготовки личный состав дивизионов береговых ракетных комплексов берегового ракетного соединения Балтийского флота выполняет задачи по предназначению. На местности совершенствуется слаженность расчётов береговых комплексов при приведении в готовность пусковых установок.

В частности, отрабатывается маскировка машин, организация охраны колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

В ходе тренировки расчеты комплексов «Бастион» и «Бал» в соответствии с полученными целеуказаниями осуществляют электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника и скрытно меняют позиции.

К отработке учебных задач привлечено около 200 военнослужащих и порядка 30 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения.

Кроме того, ракетчики Балтийского флота несут постоянное боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области.

Комплекс «Бастион» оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс». Он предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплекс «Бал» включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. «Бал» оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.

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