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30.07.2020 (18:00)

Впервые заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск состоялось в режиме видеоконференцсвязи

Впервые заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, его заместители, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования Сухопутных войск, начальники высших военных учебных заведений и воинских частей непосредственного подчинения.

С докладами о готовности к проведению Армейских международных игр в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Конный марафон», «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо» и «Отличники войсковой разведки» выступили руководители, отвечающие за организацию и проведение данных конкурсов.

Также в ходе заседания рассмотрен вопрос о сохранении и наращивании научно-педагогического потенциала вузов Сухопутных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Танковый биатлон , АрМИ , Мастера артиллерийского огня , Отличники войсковой разведки , Суворовский натиск , Снайперский рубеж , Чистое небо , Конный марафон
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