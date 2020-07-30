30.07.2020 (18:00)

Впервые заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск состоялось в режиме видеоконференцсвязи

Впервые заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, его заместители, начальники родов войск, управлений, отделов и служб Главного командования Сухопутных войск, начальники высших военных учебных заведений и воинских частей непосредственного подчинения.

С докладами о готовности к проведению Армейских международных игр в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Конный марафон», «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо» и «Отличники войсковой разведки» выступили руководители, отвечающие за организацию и проведение данных конкурсов.

Также в ходе заседания рассмотрен вопрос о сохранении и наращивании научно-педагогического потенциала вузов Сухопутных войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице