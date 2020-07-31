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31.07.2020 (13:12)

Корабельные группы Балтийского флота выйдут в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач

В рамках начавшегося сбор-похода корабли Балтийской военно-морской базы готовятся выйти в море для проведения плановых боевых учебно-боевых задач. В мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 20 кораблей и судов обеспечения.

На первом этапе учения экипажи кораблей отработают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которого проведут подготовку к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы. Далее в море корабли Балтийского флота выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне.

Кроме того, в районах боевой подготовки экипажи кораблей с помощью вспомогательных судов осуществят мероприятия пополнения запасов топлива и воды, а также проведут загрузку оружия в море.

В учении будут принимать участие корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, а также различные суда вспомогательного флота.

На морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей объединения флота выполнят элементы курсовых задач, проведут артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и морским мишеням. В обеспечении учебно-боевых задач активно будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Одним из главных этапов учения станет высадка морского десанта на необорудованное побережье находящегося на территории полигона Балтийского флота Хмелевка.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Сборы , Корабли , Полигон
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