31.07.2020 (13:12)

Корабельные группы Балтийского флота выйдут в морские полигоны для выполнения учебно-боевых задач

В рамках начавшегося сбор-похода корабли Балтийской военно-морской базы готовятся выйти в море для проведения плановых боевых учебно-боевых задач. В мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 20 кораблей и судов обеспечения.

На первом этапе учения экипажи кораблей отработают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которого проведут подготовку к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы. Далее в море корабли Балтийского флота выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне.

Кроме того, в районах боевой подготовки экипажи кораблей с помощью вспомогательных судов осуществят мероприятия пополнения запасов топлива и воды, а также проведут загрузку оружия в море.

В учении будут принимать участие корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, а также различные суда вспомогательного флота.

На морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей объединения флота выполнят элементы курсовых задач, проведут артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и морским мишеням. В обеспечении учебно-боевых задач активно будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Одним из главных этапов учения станет высадка морского десанта на необорудованное побережье находящегося на территории полигона Балтийского флота Хмелевка.

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