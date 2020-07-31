31.07.2020 (12:54)

Командующий войсками ЮВО проверил готовность военных объектов в Астраханской области к проведению масштабных спецучений

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) проверил готовность военных объектов в Астраханской области к проведению масштабных специальных учений.

Генерал армии Александр Дворников провел рекогносцировку мест развертывания полевых командных пунктов, а также состояние учебно-материальной базы полигона Капустин Яр.

Осмотрев готовность полевого лагеря, предназначенного для иностранных участников спецучений с силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности «Эшелон», командующий войсками ЮВО отдал дополнительные указания для создания комфортных условий проживания.

«В условиях жаркого климата в районе проведения учений необходимо обеспечить достаточный объем питьевой воды как бутилированной, так и доставляемой в автоцистернах из скважин», — потребовал генерал армии Александр Дворников от представителей обеспечивающих организаций.

Специальные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями родов войск, специальных войск, соединений и воинских МТО ЮВО пройдут во второй половине августа.

Учения развернутся одновременно на 25 полигонах, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

Кроме того, в мероприятиях боевой подготовки будут задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальные учения войск ЮВО привлекут свыше 20 тыс. личного состава, около 5 тыс. единиц техники в составе более 50 соединений, воинских частей и организаций военного округа.

На учениях будет отработано управление материально-техническим, инженерным, медицинским и другими видами обеспечения в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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