31.07.2020 (12:40)
Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте
Единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте (Дагестан). Буксировка корабля по морю заняла 14 часов.
Для обеспечения транспортировки Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения. Всего было задействовано 40 человек личного состава военнослужащих флотилии.
Подготовка к транспортировке ракетного экраноплана из Каспийска заняла около суток. «Лунь» станет центральным экспонатом дербентского парка «Патриот».
Спаравочно:
Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» создан на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. В 1986 году перенаправлен в Дагестан на Каспийскую флотилию для проведения испытаний и передачи в дальнейшую эксплуатацию, которая завершилась в 1991 году.
Экраноплан предназначен для нанесения ракетного удара по надводным кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты. Является единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.