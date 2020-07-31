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31.07.2020 (12:40)

Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте

Единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте (Дагестан). Буксировка корабля по морю заняла 14 часов.

Для обеспечения транспортировки Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения. Всего было задействовано 40 человек личного состава военнослужащих флотилии.

Подготовка к транспортировке ракетного экраноплана из Каспийска заняла около суток. «Лунь» станет центральным экспонатом дербентского парка «Патриот».

Спаравочно:

Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» создан на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. В 1986 году перенаправлен в Дагестан на Каспийскую флотилию для проведения испытаний и передачи в дальнейшую эксплуатацию, которая завершилась в 1991 году.

Экраноплан предназначен для нанесения ракетного удара по надводным кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты. Является единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Парк Патриот
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