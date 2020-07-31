31.07.2020 (12:29)

Масштабные двусторонние БТУ в ЮВО начались на российской военной базе в Армении, Волгоградской и Ростовской областях

Батальонные тактические учения (БТУ) в войсках Южного военного округа (ЮВО) дополнительно охватили полигоны в Армении, Волгоградской и Ростовской областях.

К проведению двусторонних БТУ приступили батальонные тактические группы российской военной базы в Армении на горном полигоне Алагяз. Танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тыс. м, скрытым за складками горной местности.

Накануне по сигналу учебной тревоги также были подняты воинские части 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях.

Батальонные тактические группы в полной экипировке убыли на общевойсковые полигоны Прудбой под Волгоградом и Кузьминский в Ростовской области, где приступили к инженерному оборудованию районов сосредоточения.

В ходе инженерного обеспечения подразделений в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применяют тактику «Сирийский вал», обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.

При выполнении инженерного обеспечения на учениях отрабатываются следующие задачи: ведение инженерной разведки противника, местности и объектов; устройство и содержание инженерных заграждений; проделывание проходов в заминированных участках; подготовка и содержание путей движения и маневра войск.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних БТУ одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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