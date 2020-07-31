31.07.2020 (11:13)

Военные полицейские ЦВО обеспечили безопасный проезд гуманитарной колонны на учении в Кузбассе

Сотрудники военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили безопасное прохождение колонны гуманитарной помощи в ходе учения в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия, в районе прохода колонны с гуманитарным грузом диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника организовала засаду. Условный противник открыл огонь по колонне с целью захвата груза и военной техники и в ходе начавшегося боя уничтожил одну машину из гранатомёта. Военнослужащие с ходу осуществили высадку из БТР-80 и заняли огневые позиции для ведения оборонительного боя и под прикрытием бронетранспортера отбили атаку ДРГ.

В результате совместных действий огнем из стрелкового оружия условные диверсанты были уничтожены. Также во время специального учения были отработаны вопросы захвата условного раненного боевика и доставки его в штаб.

Специальное учение прошло на полигоне Юргинский в Кузбассе. В мероприятии приняли участие более 700 военнослужащих военной полиции и бригады материально-технического обеспечения ЦВО, было задействовано около 80 единиц военной техники.

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