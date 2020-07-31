31.07.2020 (12:00)

На полигоне Опук в Крыму начался полевой выход артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота

На межвидовом полигоне Опук в Крыму начался полевой выход артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Подразделения совершили многокилометровый марш на штатной боевой технике из пункта постоянной дислокации на полигон, где личный состав будет совершенствовать навыки по выполнению боевых стрельб с огневых позиций разной степени сложности и с применением различных боеприпасов.

В ходе полевого выхода военнослужащие выполнят более 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

В первые дни полевого выхода экипажи и расчёты отработали порядок совершения марша, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Целью полевого выхода является поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и в наступлении.

В течение месяца артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений.

Завершением полевого выхода станет тактико-специальное учение артиллерийских подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице