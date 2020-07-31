31.07.2020 (12:44)

Расчеты БпЛА соединения ЮВО обеспечили онлайн-трансляцию учений под Волгоградом

Расчеты беспилотной авиации мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) обеспечили видеотрансляцию двусторонних батальонных тактических учений на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Видеотрансляция осуществляется при помощи нескольких моделей беспилотных летательных аппаратов, способных находиться в полете от полутора до 10 часов и обеспечивать устойчивый видеосигнал на высотах от 2,5 до 4 тыс. м, и на дальности от 25 м до 1,2 км.

Видеосигнал транслируется в прямом эфире для контроля проведения занятий региональным центром управления ЮВО.

В ходе двусторонних учений мотострелки отрабатывают ряд тактических эпизодов, в том числе маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с реактивной артиллерией.

В учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста».

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