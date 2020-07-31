31.07.2020 (09:42)
Новобранцы российской военной базы в Абхазии примут Военную присягу
В эти выходные сразу в нескольких подразделениях российской военной базы в Абхазии пройдут церемонии приведения новобранцев к Военной присяге.
Более 50 новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произнесут клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность и мероприятия ввода в строй, получив начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.
Торжественные мероприятия пройдут со строгим соблюдением карантинных мер. Все присутствующие будут обеспечены медицинскими масками, а помещения и территории мест проведения мероприятий будут обработаны дезинфицирующими растворами.
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