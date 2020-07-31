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31.07.2020 (09:37)

На Кубани реконструировали вододром ЮВО для подготовки инженеров и водолазов

В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили реконструкцию вододрома на территории воинской части для подготовки водолазных и инженерных подразделений. В результате площадь искусственного водоема увеличена до 100 кв. м, а глубина достигает 3,5 м.

Военнослужащие на обновленном объекте уже приступили к освоению водолазных навыков, наведению моста через водную преграду, проведению разведки дна водоема и выполнению подводных работ.

Военнослужащие смогут выполнить установку 8 пролетов эстакадного моста РЭМ-500 общей протяженностью 100 м на территории соединения. По установленным нормативам на решение этой задачи отводится 20 часов.

Первые испытательные погружения водолазов намечены на август текущего года.

Для проведения работ было привлечено более 100 человек и задействовано до 20 единиц специальной техники. Мероприятия проводились в рамках развития учебно-материальной базы соединений и воинских частей ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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