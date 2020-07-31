31.07.2020 (09:30)

Альпинисты ВС РФ и Росгвардии преодолели скальный участок местности в ущелье Терскол в рамках соревнований «Эльбрусское кольцо-2020»

Альпинисты ВС РФ и Росгвардии выполнили восьмое специальное задание «Преодоление скального участка местности» в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Приэльбрусье в ущелье Терскол.

Военные скалолазы преодолели скальный участок местности, высота скального массива составила 150 м. При преодолении участка первая связка с нижней страховкой прокладывала маршрут, по проложенному пути передвигалась вся команда, а последняя связка собирала с контрфорса все снаряжение.

Лучшее время в преодолении скалы показала команда Восточного военного округа, которая за 31 минуту 11 секунд пролезла по скальному маршруту. Второе время показали представители Росгвардии, третье – коллектив Южного военного округа. После подсчета штрафных баллов будет определен победитель этого специального задания.

«Специальное задание «Скальный участок местности» входит во второй этап конкурса «Эльбрусского кольца», в ходе которого военнослужащие совершают стокилометровый марш вокруг Эльбруса. Все альпинисты выполняют задания конкурса в реальных условиях и в отрыве от расположения части. Препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг», – пояснил главный судья конкурса, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

В общекомандном зачете после выполнения первого этапа конкурса лидирует команда ВДВ, со счетом 4209 очков. На втором месте идет Восточный военный округ – 3848, на третьем – Южный военный округ – 3805 очков.

Подведение итогов второго этапа конкурса состоится после возвращения всех команд и судейской коллегии с маршрута марш-броска.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа.

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