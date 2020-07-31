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31.07.2020 (09:15)

Артиллеристы ЮВО в горах Абхазии первые уничтожили опорные пункты условного противника, использовав «сползание огня»

Расчеты самоходных гаубиц ЮВО в Абхазии уничтожили пункты управления и склады с вооружением условного противника, выполнив тактический прием «сползание огня».

Боевые стрельбы выполнялись расчетами самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в составе двух подразделений при взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Тактический прием позволяет переносить огонь в ходе стрельбы от переднего края обороны в тыл условного противника с минимальными интервалами, что обеспечивает нанесение максимальных потерь.

Помимо этого, была проведена разведка целей с использованием современных станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.

Особое внимание было уделено организации связи и всестороннего взаимодействия в системе управления «батарея-дивизион».

В стрельбах приняли участие около 500 военнослужащих артиллерийских подразделений базы ЮВО, было задействовано более 150 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Абхазия
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