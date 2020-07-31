31.07.2020 (09:05)

Сегодня участники всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо» завершат шестисуточный марш вокруг горы Эльбрус

Сегодня в Кабардино-Балкарии в одиннадцатый соревновательный день участники всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» выполнят три итоговые задачи второго этапа и завершат шестисуточный марш вокруг горы Эльбрус.

Участникам соревнования предстоит выполнить специальные задания «Преодоление ледового участка (подъем)» и «Преодоление ледового участка (спуск)». Преграда организована на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

После выполнения ледовых специальных задач подразделения в полном составе с оружием и снаряжением совершат дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам пер. Хотютау (выс. 3549 м) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м) – ледовое озеро (3264 м) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м).

На подходе к Спортивному центру «Терскол» каждое подразделение выполнит последнюю специальную задачу второго этапа конкурса «Транспортировка пострадавшего». Подразделение с использованием альпинистского снаряжения на комбинированном склоне подготовит одного из участников к транспортировке и транспортирует его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

«После преодоления ледового участка длиной 100 метров (спецзадание №10 и №11) и транспортировки пострадавшего (двенадцатая специальная задача), команды спустятся с гор и замкнут «Эльбрусское кольцо», чтобы после дня отдыха осуществить восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус (5642 м). Это третий этап конкурса, который включает в себя три спецзадания – скоростной забег по маршруту поляна Азау (высота 2356 м) – гора Эльбрус (высота 5642 м), марш-бросок с поляны Азау к «Приюту 11» (4130 м), а уже оттуда – восхождение на Эльбрус», – рассказал главный судья конкурса, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

Справочно:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также от Национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа.

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