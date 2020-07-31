31.07.2020 (08:30)

Танкисты ВВО в Забайкалье готовятся к подводному вождению

Экипажи танков Восточного военного округа (ВВО), мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, пройдут курс водолазной подготовки и подготовятся к подводному вождению.

Танкисты будут преодолевать водную преграду, шириной свыше 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров. В рамках подготовки к занятиям по подводному вождению, танкисты научатся действовать в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

Перед преодолением водной преграды танки пройдут дополнительное обслуживание. При этом все швы в корпусах танков будут обработаны специальным составом, а при погружении, на поверхности остается только труба воздуховода и яркие поплавки, которые позволяют определить место расположения танка в случае возникновения внештатной ситуации.

В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

В ходе занятий танкисты будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, с которым военнослужащий может провести под водой около 1 часа.

Особое внимание при проведении занятий по подводному вождению будет уделено соблюдению требований техники безопасности. Водолазные расчеты, специально обученные осуществлять поиск затонувшей техники с последующей ее эвакуацией, будут вести наблюдение за погружением боевых машин.

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