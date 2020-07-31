31.07.2020 (07:30)

На полигоне «Цугол» в Забайкалье гранатометчики ВВО уничтожили легкобронированную технику условного противника

Расчеты ручных противотанковых гранатометов (РПГ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае уничтожили малогабаритные цели, имитирующие легкобронированную колесную технику условного противника.

Обучение гранатометных расчетов соединения проводится на стрельбище полигона «Цугол» в рамках полевого выхода и подготовки к двустороннему тактическому учению, которое пройдет в августе текущего года.

В ходе боевых стрельб военнослужащие выполнили задачи по ведению разведки за мишенной обстановкой, обнаружению крупногабаритных целей условного противника, определению расстояния и уничтожению их из гранатомета в дневное и ночное время суток.

Для точного наведения и корректировки огня гранатометов используются беспилотные летательные аппараты.

На практических занятиях по подготовке гранатометных расчетов мотострелкового соединения в Забайкалье привлечено около 100 военнослужащих.

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