31.07.2020 (07:15)

«Сердце» легендарной «Катюши» доставили в Улан-Удэ для его полного восстановления

На базу технического подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, доставили двигатель для бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что по инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

Перед тем как установить «родной» двигатель на штатное место, специалисты проверят его работоспособность, при необходимости проведут разбор и заменят необходимые детали.

Сейчас машина разобрана на части, отдельно проходит восстановление кабины, пусковой установки, проверка трансмиссии, ведется восстановление рулевого управления и шасси. Следующим этапом будет подготовка кузова для установки основных элементов «Катюши».

Все работы пройдут с учетом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документации. На автомобиль будут установлены оригинальные запасные части и агрегаты.

До этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения в военном городке Сосновый Бор.

Напомним, что ранее в объединении, специально к празднованию 75-летия Великой Победы специалистами ремонтно-восстановительного подразделения был восстановлен танк Т-34.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице