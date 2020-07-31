31.07.2020 (07:00)

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали взлёты и посадки на корвет и большой противолодочный корабль

30 и 31 июля в заливе Петра Великого экипажи противолодочных вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота Ка-27ПЛ во взаимодействии с экипажами кораблей провели тренировки, в ходе которых отработали организацию взлетов и посадок на палубы большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и корвета «Совершенный».

К отработке учебных задач привлекалось два вертолета. В светлое время суток летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили взлеты и посадки на палубы кораблей в движении и в дрейфе.

После окончания тренировки вертолёты вернулись на аэродром базирования в Приморском крае.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице