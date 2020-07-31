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31.07.2020 (06:30)

С военными связистами ВВО на полигоне «Цугол» проведены комплексные радиотренировки

С военнослужащими связистами общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, на полигоне «Цугол» проведены комплексные радиотренировки с использованием новейших станций и современных способов организации связи.

Специалисты войск связи были выведены на полигон и организовали устойчивую помехозащищенную связь с использованием закрытых спутниковых, радиорелейных и других каналов между пунктами управления и другими абонентами. В радиотренировке также были задействованы подразделения связи из Бурятии.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время. На территории полигона тренировка  проводилась в сложных условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В целях совершенствования системы управления, расчеты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

К плановым мероприятиям боевой подготовки было привлечено более 500 человек, задействовано свыше 80 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ
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